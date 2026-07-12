È morta a 87 anni Nora Puntillo la cronista che raccontò il sacco edilizio di Napoli e le catastrofi del sottosuolo

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta a 87 anni Nora Puntillo, nota per aver denunciato il sacco edilizio di Napoli e le catastrofi legate al sottosuolo. Per decenni, è stata una figura di rilievo nel giornalismo locale, specializzata in inchieste urbanistiche e pubblicazioni sul sottosuolo cittadino. La sua attività si è concentrata sulla denuncia di abusi edilizi e problemi strutturali che hanno interessato la città negli anni.

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