Nora Puntillo, maestra e amica, è descritta come una donna minuta con un’espressione che alterna furbizia e candore. È stata riconosciuta come una cronista di grande intelligenza e scrupolo. La sua presenza si distingue per un volto con un’espressione “di topo furbo”, che riflette un mix di astuzia e passione. La descrizione evidenzia il suo carattere complesso, tra attenzione ai dettagli e spontaneità.

Donna minuta, ma «cronista di grande intelligenza e scrupolo»; con un’espressione «di topo furbo, sul quale si alternano luci, appunto, di furbizia a luci di appassionato candore». E poi la voce: «sempre più flebile, come se tutto, al mondo, fosse un segreto da sussurrare all’orecchio».Così Ermanno Rea ritrae Nora in Mistero napoletano. Ed è merito di Alessandra Macci e Domenico Cirella se ho ritrovato queste righe in rete, mentre cercavo notizie biografiche su una delle più grandi firme del giornalismo napoletano. Di quel giornalismo che, a Napoli, ha avuto maestre straordinarie: da Eleonora Pimentel Fonseca a Matilde Serao, fino a Maria Antonietta Macciocchi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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