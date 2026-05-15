Tra le tombe di Staglieno c' è un campo che racconta una storia straordinaria e domenica Genova le rende omaggio
Domenica 17 maggio alle ore 10, presso il Campo Caduti Partigiani del Cimitero Monumentale di Staglieno, si terrà una cerimonia commemorativa promossa dal Comune di Genova. L’evento si svolge nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione e sarà dedicato ai combattenti stranieri che hanno contribuito alla sconfitta del nazifascismo. La cerimonia si svolge in un’area del cimitero che racchiude una storia particolare, legata alla memoria di quei combattenti.
Nell'ambito delle celebrazioni per la Liberazione, domenica 17 maggio alle ore 10, presso il Campo Caduti Partigiani del Cimitero Monumentale di Staglieno, il Comune di Genova promuove una cerimonia commemorativa dedicata ai combattenti stranieri che contribuirono alla sconfitta del nazifascismo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
FUTURA APS - Lavagna visita il Cimitero Monumentale di Staglieno a Genova
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