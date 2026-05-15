Tra le tombe di Staglieno c' è un campo che racconta una storia straordinaria e domenica Genova le rende omaggio

Domenica 17 maggio alle ore 10, presso il Campo Caduti Partigiani del Cimitero Monumentale di Staglieno, si terrà una cerimonia commemorativa promossa dal Comune di Genova. L’evento si svolge nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione e sarà dedicato ai combattenti stranieri che hanno contribuito alla sconfitta del nazifascismo. La cerimonia si svolge in un’area del cimitero che racchiude una storia particolare, legata alla memoria di quei combattenti.

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