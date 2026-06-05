Un ex istruttore di equitazione ha acquistato un agriturismo a Mattinata, nel Gargano. L’uomo, noto come “santone” per le pratiche di cura attraverso il sesso, ha deciso di trasformare la struttura in quella che definisce la “Città della Nuova Luce”. La sua presenza nel territorio arriva dopo polemiche e inchieste televisive che avevano coinvolto il personaggio in passato. La struttura, di proprietà privata, sarà oggetto di ristrutturazioni e nuove attività.

MATTINATA - Dopo le polemiche nel Subappennino Dauno e le inchieste televisive, l'ex istruttore di equitazione Francesco Grassi acquista uno storico agriturismo a Mattinata. Un investimento da un milione di euro tra antiche rovine e pratiche olistiche, ma le ombre sul passato restano. Dalle colline del Subappennino dauno alle scogliere del Gargano: il percorso di Francesco Grassi, in arte Shivananda, aggiunge un nuovo – e discusso – capitolo. Il controverso "santone", balzato in passato agli onori della cronaca con la pesante accusa (mossa da ex seguaci) di curare le donne attraverso il sesso, ha ufficialmente spostato il proprio centro operativo a Mattinata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il “santone” che cura le donne con il sesso arriva sul Gargano, compra una struttura a Mattinata che farà diventare la sua “Città della Nuova Luce”

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