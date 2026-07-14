Nella mattinata di oggi, intorno alle 10.47, sulla provinciale 27 a Castelnuovo Bocca d'Adda è stato segnalato un incendio di un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato un corpo senza vita all’interno del veicolo, in un abitacolo andato in fiamme. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Castelnuovo Bocca D'Adda (Lodi), 14 luglio 2026 Dramma, nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio 2026, a Castelnuovo Bocca d'Adda. Intorno alle 10.47 è scattato un intervento in codice rosso lungo la strada provinciale 27. La segnalazione è arrivata per un'auto avvolta dalle fiamme. Dopo aver domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona, la cui identità non è stata ancora accertata. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Presenti anche una donna di 25 anni e un uomo di 60 anni, indicati come astanti: non sarebbero rimasti coinvolti nell'incendio e non hanno avuto necessità di essere trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - NON PRENDERE Auto in fiamme sulla Provinciale 27: trovato un corpo senza vita nell'abitacolo

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