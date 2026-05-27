Grave incidente sulla provinciale | tre auto coinvolte due persone incastrate nell' abitacolo

Notizia in breve

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni nel tardo pomeriggio di oggi. Due persone sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che hanno prestato le prime cure. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.