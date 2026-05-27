Grave incidente sulla provinciale | tre auto coinvolte due persone incastrate nell' abitacolo
Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni nel tardo pomeriggio di oggi. Due persone sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che hanno prestato le prime cure. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.
MESAGNE - Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, nell'agro di Mesagne, sulla provinciale per San Vito dei Normanni. Da quanto appreso in prima battuta, sarebbero state coinvolte tre auto coinvolte: una Polo, una Lancia Delta e una Renault. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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