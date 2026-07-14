Milano, 14 lug.(Adnkronos) - Tragedia nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale SP27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d'Adda, in provincia di Lodi. L'allarme è scattato alle 10.47 per un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60 anni, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Lodi: auto avvolta da fiamme, trovato cadavere in abitacolo**

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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