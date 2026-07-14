Non più clan rivali ma una confederazione che arricchisce tutti Ecco la nuova configurazione della ‘Ndrangheta reggina

Da lanotiziagiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’operazione “Epicentro 2” ha portato in carcere 79 persone a Reggio Calabria, rivelando una nuova struttura della ‘ndrangheta locale. La Dda ha accertato che le principali famiglie mafiose della città non sono più in guerra, ma collaborano formando una confederazione. La nuova configurazione sostituisce le vecchie cosche rivali con un’alleanza che rafforza le attività criminali e aumenta i profitti.

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Altro che cosche in guerra: a Reggio Calabria la ‘ndrangheta ha scelto la più redditizia collaborazione. A svelarlo l’operazione “Epicentro 2”, che ieri ha portato in carcere 79 persone e che secondo la Dda ha fatto emergere l’esistenza di una vera e propria confederazione tra le principali famiglie mafiose della città. Un organismo capace di coordinare affari, spartire profitti, dirimere conflitti e decidere perfino chi dovesse salire nella gerarchia criminale. “La indagini hanno confermato l’esistenza di una confederazione tra le cosche che operano nei vari quartieri di Reggio Calabria, soprattutto nella gestione delle estorsioni”, ha spiegato il procuratore Giuseppe Borrelli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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