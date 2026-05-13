Misericordia la nuova casa Un Centro diagnostico che arricchisce l’offerta

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Misericordia di Empoli ha aperto un nuovo centro diagnostico, integrando così i servizi offerti alla comunità. L’inaugurazione si è svolta il 13 maggio 2026 e rappresenta un ampliamento delle strutture già presenti. La struttura si trova in una zona centrale della città e offre servizi di diagnostica clinica per i cittadini. La realizzazione è stata portata a termine dalla stessa associazione, con il coinvolgimento di professionisti del settore.

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Empoli, 13 maggio 2026 – La Misericordia di Empoli, storica realtà della città, è pronta ad espandersi spostando il suo polo operativo empolese nel nuovissimo Centro medico diagnostico retrostante la Coop di via Susini, in via delle Fiascaie 2, che sarà aperto alla cittadinanza il prossimo sabato 16 maggio alle ore 10.30: in seguito alla data di apertura, i servizi saranno erogati dal lunedì al venerdì in orario 7-13 e 14-19, e il sabato in orario 7-13. I servizi si sposteranno progressivamente dagli ambulatori attualmente attivi di via Cavour a questa nuova e moderna sede, grazie allo sforzo congiunto della Misericordia empolese e di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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