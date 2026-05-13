La Misericordia di Empoli ha aperto un nuovo centro diagnostico, integrando così i servizi offerti alla comunità. L’inaugurazione si è svolta il 13 maggio 2026 e rappresenta un ampliamento delle strutture già presenti. La struttura si trova in una zona centrale della città e offre servizi di diagnostica clinica per i cittadini. La realizzazione è stata portata a termine dalla stessa associazione, con il coinvolgimento di professionisti del settore.

Empoli, 13 maggio 2026 – La Misericordia di Empoli, storica realtà della città, è pronta ad espandersi spostando il suo polo operativo empolese nel nuovissimo Centro medico diagnostico retrostante la Coop di via Susini, in via delle Fiascaie 2, che sarà aperto alla cittadinanza il prossimo sabato 16 maggio alle ore 10.30: in seguito alla data di apertura, i servizi saranno erogati dal lunedì al venerdì in orario 7-13 e 14-19, e il sabato in orario 7-13. I servizi si sposteranno progressivamente dagli ambulatori attualmente attivi di via Cavour a questa nuova e moderna sede, grazie allo sforzo congiunto della Misericordia empolese e di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misericordia, la nuova casa. “Un Centro diagnostico che arricchisce l’offerta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Conti e Corrado danno il via alla nuova casa del Pisa: “Un investimento storico che arricchisce la città”PISA – Oggi, nel quartiere di Gagno, ha preso ufficialmente il via il cantiere dell’INGFerrari Training Centre, il nuovo e attesissimo centro...

Il centro di Arsego si arricchisce di una nuova piazza funzionale e sicuraLo ha annunciato ieri 3 aprile il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella riferendo che i lavori sono in rampa di lancio.

Argomenti più discussi: Dalla salute alla comunità. E’ la Casa di via Fleming. C’è anche la guardia medica; Inaugurato a Cagliari il nuovo centro di accoglienza Nostra Signora del Carmine; Al tempo di nuovi muri, la lezione di misericordia di Leone; Una nuova panda per la Misericordia di Castelnuovo Berardenga.

Il cavallo e la torre (@CavalloTorre) / Posts / X x.com

Uomo di quasi 29 anni qui, e sto appena trovando la mia fede. Ho alcune domande che spero di avere risposta. reddit

Nuova ambulanza e nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di BibbienaArezzo, 13 aprile 2026 – La Misericordia di Bibbiena in festa. La storica confraternita casentinese ha inaugurato una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio che saranno posti al servizio della ... lanazione.it