Un’area di bassa pressione a ovest della Penisola Iberica richiamerà aria calda di origine desertica, rafforzando l’anticiclone africano già presente in Italia e in Europa. La configurazione a omega dell’anticiclone, con un massimo di calore al centro e due zone di pressione più basse ai lati, favorisce l’arrivo di ondate di caldo intenso. Da lunedì, si prevede un aumento delle temperature, con record di caldo registrati e in arrivo.

L’anticiclone africano porta una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa. Da lunedì, un’area di bassa pressione a ovest della Penisola Iberica richiamerà aria calda di origine desertica, che rinforzerà l’anticiclone già presente da settimane sul nostro Paese. Nello stesso momento, un’altra area di bassa pressione si consoliderà tra l’Europa orientale e il Mar Nero, dando vita a quella che i meteorologi chiamano “configurazione a omega”. Questa volta il cuore dell’anticiclone si sposterà più a est, coinvolgendo l’intera penisola, comprese le regioni del Sud rimaste finora ai margini del grande caldo. Lunedì sono previste temperature fino a 37-39°C in Sardegna e 36-38°C nelle zone interne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo record, in arrivo nuova ondata: cos’è la configurazione a omega che lo provoca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà

Notizie e thread social correlati

Caldo record in Europa, l’ondata di afa verso la fine: in arrivo temporali e un graduale calo delle temperatureUn’ondata di calore intensa ha interessato gran parte dell’Europa negli ultimi giorni.

Caldo estremo, in arrivo nuova ondata. Oms: “L’Europa non è pronta”Una nuova ondata di calore sta colpendo l’Europa occidentale e centrale, causando temperature elevate e rischi per la salute pubblica.

Temi più discussi: Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate; Torna il caldo record sull'Italia, punte fino a 34 gradi: le previsioni da oggi; Caldo record a giugno in Europa, previsti picchi di 43 gradi in Italia; Ondata di caldo record in arrivo negli USA: oltre 250 milioni di persone coinvolte.

Meteo, in arrivo ondata di calore: picchi record di 43 gradi. Quando finisce #caldo x.com

Caldo record in arrivo in Italia: cosa cambia e come prepararsi all’ondata fino a 43 gradiItalia sotto scacco caldo con temperature fino a 43°. Scopri cosa cambia, i rischi e come proteggerti dalla nuova ondata di calore. lsdi.it

Caldo record, in arrivo nuova ondata: cos’è la configurazione a omega che lo provocaL'anticiclone africano porta una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa. Da lunedì, un'area di bassa pressione a ovest della Penisola Iberica ... lapresse.it

Venezia, Verona. Ondata di caldo record. In Italia 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. reddit