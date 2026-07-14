Un giocatore ha rifiutato di usare il bagno per 25 centesimi e ha chiesto 100 dollari. La frase è attribuita a un atleta coinvolto in un episodio insolito. Nel frattempo, il numero 23 dei Lakers, solitamente associato a LeBron James, resta uno dei simboli della squadra, anche se ci sono discussioni sulla sua posizione nel pantheon dei grandi giocatori della franchigia.

Se pensate al numero 23 dei Lakers, il primo nome che viene alla mente è ovviamente quello di LeBron James, anche se sul posto del Prescelto nel Pantheon gialloviola c'è parecchio da discutere. C'è stato però un altro 23 che ha indossato la canotta di L.A. lasciando il segno principalmente perché una delle pedine di scambio che portarono alla corte di Jerry Buss Big Shot Bob, al secolo Robert Horry. Non proprio un bel biglietto da visita, ma in realtà Cedric non era malaccio, ebbe solo la sfortuna di giocare in un'era - tra il '94 e il '97 - in cui i Lakers erano in ricostruzione. Si era chiusa l'epoca di Magic e Jabbar e non si era ancora aperta quella di Kobe (peraltro suo secondo cugino) e Shaq. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non metto le mani nel cesso per 25 centesimi, dammi 100 dollari". Ceballos e le follie di Sir Charles

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