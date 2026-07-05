Mbappé parla chiaro | Se bisogna mettere le mani nel fango le mettiamo Pensavano che saremmo venuti in smoking

Dopo la vittoria contro il Paraguay nei quarti di finale del Mondiale, con un gol su rigore di Mbappé, il calciatore ha commentato la propria disponibilità a affrontare situazioni difficili, affermando: «Se bisogna mettere le mani nel fango, le mettiamo. Pensavano che saremmo venuti in smoking». La sua dichiarazione è arrivata in un contesto di toni decisi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La partita si è conclusa con la qualificazione della squadra ai quarti di finale.

Mbappé non ha dubbi: «Se bisogna mettere le mani nel fango, le mettiamo. Pensavano che saremmo venuti in smoking». La Francia ha conquistato i quarti di finale del Mondiale battendo il Paraguay 1?0 grazie al rigore trasformato da Kylian Mbappé, ma il post?partita del numero 10 è stato tutt’altro che sereno. Ai microfoni di M6, il capitano dei Bleus ha raccontato una gara segnata da provocazioni, interventi duri e comportamenti antisportivi da parte degli avversari. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PAROLE – « Se bisogna mettere le mani nel fango, le mettiamo. Non abbiamo alcun problema al riguardo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Kylian Mbappé Answers Questions Without Dropping the Ball | Vanity Fair

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