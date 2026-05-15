Compleanno delle LIZ al bar le Follie di Simon | Ecco chi c' era le foto

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bar le Follie di Simon a San Secondo Parmense ha ospitato il festeggiamento per il quarantesimo compleanno delle LIZ. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amici e conoscenze, con momenti di allegria e intrattenimento. Sono state scattate diverse fotografie durante la serata, immortalando i momenti più significativi della festa. La serata è proseguita tra musica, risate e convivialità, offrendo un'occasione per festeggiare insieme i quarant’anni delle LIZ.

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