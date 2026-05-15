Compleanno delle LIZ al bar le Follie di Simon | Ecco chi c' era le foto
Il bar le Follie di Simon a San Secondo Parmense ha ospitato il festeggiamento per il quarantesimo compleanno delle LIZ. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amici e conoscenze, con momenti di allegria e intrattenimento. Sono state scattate diverse fotografie durante la serata, immortalando i momenti più significativi della festa. La serata è proseguita tra musica, risate e convivialità, offrendo un'occasione per festeggiare insieme i quarant’anni delle LIZ.
Compleanno delle LIZ al bar le Follie di Simon a San Secondo Parmense. Un quarantesimo con divertimento a mille! Compleanno delle LIZ al bar le Follie di Simon. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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