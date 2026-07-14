Un attore descrive come il suo figlio di 25 anni, con autismo, abbia bisogno di attenzione costante per le funzioni fisiche e non può controllarle. Nonostante le difficoltà, afferma che questa condizione offre una prospettiva diversa sulla vita e si sente privilegiato. Un altro padre, che vive con il figlio da 25 anni, spiega come il percorso con un figlio autistico possa cambiare profondamente la vita della famiglia.

I l percorso accanto a un figlio con autismo può cambiare profondamente la vita di un’intera famiglia. Lo racconta Fabrizio Bracconeri, che da 25 anni vive accanto a Emanuele, affrontando ogni giorno le sfide legate alla sua condizione. Un cammino fatto di momenti difficili, di una lunga ricerca di risposte, ma anche di piccoli traguardi che, nel tempo, hanno assunto un significato speciale. Ma, spiega l’attore, suo figlio è «un dono di Dio». L’autismo e il coraggio di lasciare andare: la clip de “Il figlio più bello” X Leggi anche › Francesca e Fabiana, madri di ragazzi autistici: «Vogliamo un futuro autonomo per i nostri figli» Al settimanale DiPiù l’attore, volto amatissimo della televisione e indimenticabile Bruno Sacchi de I ragazzi della terza C, ha scelto di ripercorrere questa esperienza personale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è facile, Emanuele a venticinque anni non ha il controllo delle funzioni fisiche e richiede un'attenzione costante. Ma, spiega l'attore, «ci fa vedere la vita da una prospettiva diversi. Ci consideriamo anzi dei privilegiati»

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