Molte persone si trovano a pensare di avere un armadio pieno, ma di non trovare niente da indossare. Una psicologa spiega che questa sensazione può derivare da una relazione emotiva complessa con i vestiti e il modo in cui si sceglie di vestirsi. Viene anche suggerito un approccio per riorganizzare il guardaroba e creare un senso di connessione con i propri capi.

Se fosse semplice non avremmo bisogno di scuse per allontanare i sensi di colpa che ogni nuovo acquisto sembra inevitabilmente portare con sé. Se fosse semplice i nostri armadi non avrebbero un impatto ambientale di tale portata. E, se fosse semplice, non conosceremmo così spesso la famosa sensazione del «non ho niente da mettere» di fronte alle centinaia di capi appesi nel nostro guardaroba. E invece è complicato. La dottoressa Salomone sembra essere la persona giusta a cui chiedere spiegazioni a riguardo. Non solo perché si occupa dell’abito come linguaggio psicologico, ha coniato il concetto di «neurofashion» (integrazione di...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho un armadio pieno di vestiti, ma niente da mettere»: capita a tutti. Una psicologa ci spiega perché, e ci suggerisce come risolvere il problema

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