Cristiana Dell’Anna ha rivelato di aver incontrato Emanuele otto anni fa, prima di una partita del Napoli. L’attrice napoletana, nota per il ruolo di Patrizia in Gomorra, ha condiviso questa informazione senza ulteriori dettagli sul contesto. La sua carriera si è sviluppata principalmente tra il teatro e la televisione, rendendola una figura nota nel panorama artistico locale. La sua vita privata resta, però, poco nota oltre questa rivelazione.

Cristiana Dell’Anna è una delle attrici napoletane più in vista del momento. Quarant’anni, nata a Napoli, è diventata popolare con il ruolo di Patrizia in Gomorra tra il 2016 e il 2019. Da lì in poi ha lavorato con Paolo Sorrentino ( È stata la mano di Dio ), con Mario Martone ( Qui rido io ), ha conquistato il pubblico mondiale con la serie britannica A taste for murder (BritBox), e ha interpretato la suora missionaria Francesca Saveria Cabrini nell’omonimo film del 2024. Dal 10 giugno è su Netflix con la seconda stagione di Storia della mia famiglia di Claudio Cupellini e Marco Danieli, accanto a Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Eduardo Scarpetta, e con la new entry Sergio Castellitto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cristiana Dell’Anna: “Io ed Emanuele ci siamo conosciuti prima di una partita del Napoli, otto anni fa”

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