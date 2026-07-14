Non dovete girarvi so chi siete e dove abitate | rapinatore armato di pistola si infila nella loro auto e sequestra due donne a Milano l’incubo durato 90 minuti

Da ilfattoquotidiano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo armato di pistola si è introdotto nell’auto di due donne a Milano durante un fine settimana, sequestrandole e minacciandole di non girarsi. La scena si è protratta per circa 90 minuti, con il rapinatore che ha parlato alle vittime, dicendo di conoscere le loro identità e le loro abitazioni. Le due donne, di 44 e 52 anni, sono state tenute sotto minaccia per tutto il tempo.

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“Non dovete girarvi per guardarmi in faccia, so chi siete e dove abitate”. È questa la minaccia pronunciata da uno sconosciuto che, nella tarda serata di un fine settimana, ha sequestrato e rapinato due amiche milanesi di 44 e 52 anni all’interno della loro stessa automobile. Come ricostruito e riferito da Il Giorno, la sequenza di eventi degna di un film d’azione si è verificata nell’arco di novanta minuti lungo un tragitto iniziato a Bresso e terminato nel cuore di Milano, tra tentativi falliti di prelievo forzato ai bancomat, percosse e una fuga rocambolesca. L’allarme è scattato intorno alle 23:40, quando una delle due vittime è riuscita a sottrarsi al controllo dell’aggressore e a chiedere aiuto in un locale pubblico, ponendo fine al sequestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano. La pistola puntata e la minaccia: “Ora andate al bancomat e prelevate denaro per me”Due donne sono state sequestrate in auto per 90 minuti a Milano, con una pistola puntata e la minaccia di andare al bancomat.

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