Al museo della Spezia sono state esposte quattro opere inedite di un artista che rifiuta il termine “street artist”. Le opere si trovano tra dipinti di Pontormo e Raffaello, creando un collegamento tra epoche diverse. L’artista ha dichiarato di non voler essere definito in quel modo, sottolineando la propria identità artistica. La mostra ha attirato l’attenzione sulla presenza di queste creazioni tra opere di maestri rinascimentali.

La Spezia, 14 luglio 2026 – “E stavolta ‘street artist’ non lo può scrivere nessuno: sono in mezzo a Pontormo e Raffaello”. Quattro dipinti inediti di Ozmo, nome d’arte dell’ artista toscano Gionata Gesi, entrano a far parte nella collezione permanente del museo civico “Amedeo Lia” della Spezia che vanta una raccolta di arte antica che va dall’epoca classica al 1800, da Tiziano a Tintoretto. Un museo che ha scelto di non fermarsi al passato, ma di guardare al futuro. Un doppio primato . Il progetto segna un doppio primato: per la prima volta un museo acquisisce un intero nucleo di quattro opere di Ozmo e, per la prima volta, il Lia espone un artista contemporaneo vivente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Non chiamatemi street artist”. Le opere di Ozmo al museo fra Pontormo e Raffaello

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