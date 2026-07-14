Un artista ha presentato quattro dipinti inediti al museo, collocandoli tra opere di Pontormo e Raffaello. L’artista ha dichiarato di non voler essere definito street artist, sottolineando la differenza tra il proprio stile e il genere urbano. Le opere sono state esposte in un contesto che include capolavori rinascimentali, creando un contrasto tra le tecniche. La mostra si svolge in una città ligure, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati d’arte.

La Spezia, 14 luglio 2026 – “E stavolta ‘street artist’ non lo può scrivere nessuno: sono in mezzo a Pontormo e Raffaello”. Quattro dipinti inediti di Ozmo, nome d’arte dell’ artista toscano Gionata Gesi, entrano a far parte nella collezione permanente del museo civico “Amedeo Lia” della Spezia che vanta una raccolta di arte antica che va dall’epoca classica al 1800, da Tiziano a Tintoretto. Un museo che ha scelto di non fermarsi al passato, ma di guardare al futuro. Un doppio primato . Il progetto segna un doppio primato: per la prima volta un museo acquisisce un intero nucleo di quattro opere di Ozmo e, per la prima volta, il Lia espone un artista contemporaneo vivente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Non chiamatemi street artist”. Le opere di Ozmo al museo col Pontormo e Raffaello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Laika a Roma e Bruxelles, le opere della street artist a sostegno di Justice for PalestineNella notte tra giovedì e venerdì, una street artist ha realizzato interventi a Roma e Bruxelles, lasciando tre opere murali.

Leggi anche: Tre nuove opere pro-Palestina della street artist Laika a Roma e Bruxelles: "Close Friends", "A Bloodthirsty Love", "Dikè: Justice in Danger"

Non chiamatemi street artist. Le opere di Ozmo al museo col Pontormo e RaffaelloLa Spezia, quattro dipinti inediti d’arte dell’artista toscano Gionata Gesi entrano a far parte nella collezione permanente del museo civico. Ed è subito primato: per la prima volta il Lia espone un a ... lanazione.it

Un'orsa con l'aureola, lo street artist Ozmo ricorda Kj1 a TrentoOzmo, nome d' arte di Gionata Gesi, si dedica spesso a interventi pubblici provocatori legati ai temi sociali della politica - dagli immigrati all'inquinamento - e mette anche gli animali al centro ... rainews.it