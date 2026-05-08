Nella notte tra giovedì e venerdì, una street artist ha realizzato interventi a Roma e Bruxelles, lasciando tre opere murali. Questi lavori mostrano simboli e messaggi che criticano il ruolo dell’Unione Europea e del governo italiano rispetto alla situazione in Palestina. Le opere sono state affisse in punti pubblici e sono visibili fino a nuovo avviso. L’intervento si è svolto alla vigilia della Giornata dell’Europa.

All’alba di venerdì, alla vigilia della Giornata dell’Europa, la street artist Laika ha compiuto un doppio blitz a Roma e Bruxelles, affiggendo tre opere che denunciano la complicità dell’Unione Europea e del governo italiano con Israele. L’azione artistica nasce dall’incontro con Justice for Palestine, l’iniziativa dei cittadini europei che chiede la sospensione totale dell’accordo di associazione tra Ue e Stato ebraico. In via 4 Novembre, davanti agli uffici di Roma del parlamento Ue, l’opera di Laika ritrae Giorgia Meloni (dal titolo “Close friends”) che si dà la mano con il colono israeliano ritratto dalla copertina dell’Espresso mentre brutalizza e minaccia dei contadini palestinesi allontanandoli dalla loro terra.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Laika a Roma e Bruxelles, le opere della street artist a sostegno di Justice for Palestine

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A Bruxelles e Roma le opere pro- #Palestina della street artist #Laika x.com

A Roma e Bruxelles opere di Laika, "complicità del governo e dell'Ue con Israele". Blitz della street artist nelle due capitali in supporto di Justice for Palestine #ANSA - facebook.com facebook