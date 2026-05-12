(askanews) – Doppio blitz della street artist romana Laika a Roma e Bruxelles dove ha realizzato tre opere per denunciare «la complicità dell’Unione Europea e del Governo italiano con Israele», dice l’artista, alla vigilia della Giornata dell’Europa. Le tre opere sono: Close Friends, a Roma davanti agli uffici del Parlamento Ue, che ritrae Giorgia Meloni mentre stringe la mano al colono israeliano della copertina de L’Espresso; A Bloodthirsty Lov, a Bruxelles vicino all’Europarlamento, mostra Benjamin Netanyahu e Ursula von der Leyen che si baciano; e Dikè: Justice in Danger, sia a Roma che a Bruxelles, mostra la Giustizia sequestrata da due soldati dell’esercito israeliano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tre nuove opere pro-Palestina della street artist Laika a Roma e Bruxelles: "Close Friends", "A Bloodthirsty Love", "Dikè: Justice in Danger"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Laika a Roma e Bruxelles, le opere della street artist a sostegno di Justice for PalestineAll’alba di venerdì, alla vigilia della Giornata dell’Europa, la street artist Laika ha compiuto un doppio blitz a Roma e Bruxelles, affiggendo tre...

Leggi anche: Dietro quest'opera c'è la firma di Laika, la street artist arrivata via mare da Barcellona per rompere il silenzio proprio dove c'è più rumore

Argomenti più discussi: Le nuove opere pro-Palestina della street artist Laika a Roma e Bruxelles; A Bruxelles e Roma le opere pro-Palestina della street artist Laika; Inaugurazione blindata per il padiglione di Israele alla Biennale di Venezia: la manifestazione Pro Pal copre alcune opere con dei manifesti; Laika a Roma e Bruxelles le opere della street artist a sostegno di Justice for Palestine.

Papa Leone rappresenta un enorme problema per i cristiani di estrema destra: esperto reddit

ESCALATION IGNORATA: VIOLENZE E INTIMIDAZIONI DELLA DESTRA EBRAICA NEL CUORE DI ROMA Violenze, ordigni, intimidazioni: un’escalation sistematica da parte della destra ebraica ignorata o minimizzata, mentre episodi sempre più gravi si su x.com

A Bruxelles e Roma le opere pro-Palestina della street artist LaikaMilano, 8 mag. (askanews) – Doppio blitz della street artist romana Laika a Roma e Bruxelles dove ha realizzato tre opere per denunciare la complicità dell’Unione Europea e del Governo italiano con I ... askanews.it