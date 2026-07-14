Le forze politiche di centrosinistra stanno lavorando su una proposta fiscale rivolta ai patrimoni elevati, ma ancora non definita. Il progetto, che mira a tassare i patrimoni superiori a una certa soglia, non sarebbe destinato al ceto medio, secondo quanto dichiarato dai sostenitori. Le dichiarazioni arrivano mentre le opposizioni e alcuni media criticano l’iniziativa, sostenendo che favorisce i grandi capitali. La proposta è ancora in fase di elaborazione e non è stata presentata ufficialmente.

Tax the rich Pd, Cinque Stelle e Avs: «Il programma è in costruzione. Non riguarda il ceto medio. Le destre e i media difendono i grandi capitali» Tax the rich Pd, Cinque Stelle e Avs: «Il programma è in costruzione. Non riguarda il ceto medio. Le destre e i media difendono i grandi capitali» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Chiamatela «tassa sui milionari», e non «patrimoniale», ed evitate di usare una parola «radioattiva». L’imposta rivolta allo 0,1% della popolazione, cioè cinquantamila persone che hanno un patrimonio... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Non chiamatela «patrimoniale»: incertezze sulla tassa sui milionari

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