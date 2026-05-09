Una tassa sui milionari per abbassare l'Irpef a tutti gli altri | la proposta di legge in Cassazione
Una proposta di legge popolare è stata depositata presso la Corte di Cassazione che mira a introdurre una tassa patrimoniale riservata a chi possiede un patrimonio superiore ai due milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è di ridurre l’Irpef applicata alla maggior parte dei contribuenti, coinvolgendo esclusivamente i soggetti con patrimoni più elevati. La proposta, ora all’esame delle autorità giudiziarie, si propone di modificare il sistema fiscale in Italia.
La proposta di legge popolare per una tassa patrimoniale che colpisca solo chi ha una ricchezza di oltre due milioni di euro è stata depositata alla Corte di Cassazione. Deve ancora partire la raccolta firme, promossa dal comitato "1% equo". La misura, insieme a una riforma della tassa di successione, servirebbe anche per finanziare un taglio dell'Irpef per gli altri contribuenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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