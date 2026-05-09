Una tassa sui milionari per abbassare l'Irpef a tutti gli altri | la proposta di legge in Cassazione

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una proposta di legge popolare è stata depositata presso la Corte di Cassazione che mira a introdurre una tassa patrimoniale riservata a chi possiede un patrimonio superiore ai due milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è di ridurre l’Irpef applicata alla maggior parte dei contribuenti, coinvolgendo esclusivamente i soggetti con patrimoni più elevati. La proposta, ora all’esame delle autorità giudiziarie, si propone di modificare il sistema fiscale in Italia.

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La proposta di legge popolare per una tassa patrimoniale che colpisca solo chi ha una ricchezza di oltre due milioni di euro è stata depositata alla Corte di Cassazione. Deve ancora partire la raccolta firme, promossa dal comitato "1% equo". La misura, insieme a una riforma della tassa di successione, servirebbe anche per finanziare un taglio dell'Irpef per gli altri contribuenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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