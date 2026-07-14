Sono state annunciate le nomine per il consiglio regionale, enti e partecipate, con 45 incarichi da assegnare. Dopo una lunga trattativa, si è trovata una soluzione per Veneto Sviluppo, ma le nomine per Ater, Esu, Corecom e altri enti sono ancora in fase di definizione. La procedura si sta svolgendo in modo rapido, con le decisioni che si susseguono in questa fase di assegnazione.

Se la quadra per Veneto Sviluppo è stata faticosa, quella per le decine di nomine mancanti fra Ater, Esu, Corecom ed enti assortiti, si è già trasformata in una doppia maratona. Prendiamo lunedì, la maggioranza si è chiusa in una stanza per distribuire pani e pesci fin dalle 9 del mattino, dodici ore dopo non era ancora finita. Molto più semplice il mandato dell’opposizione che doveva semplicemente scegliere un nome per ogni cda, di minoranza, naturalmente. E fin qui parliamo di suddivisione fra partiti, gli ultimi nomi, saranno definiti soltanto all’ultimo, questa mattina sul presto. Alle 10 inizia il consiglio regionale a palazzo Ferro... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Nomine in consiglio regionale, enti e partecipate: 45 poltrone da spartire

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Regione Puglia - 2 Commissione Consiglio Regionale (25.06.26)

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