Nomine partecipate il Pd attacca | Valzer poltrone a un mese dal voto Ora a Comanducci va bene?

Il Partito Democratico di Arezzo critica le recenti nomine delle società partecipate da parte della giunta uscente, evidenziando come siano avvenute a un mese dalle prossime elezioni. La formazione politica ha espresso perplessità sulla coerenza di queste scelte rispetto alle dichiarazioni fatte dal candidato sindaco del centrodestra nelle settimane precedenti. La questione riguarda le decisioni prese in un periodo che i democratici considerano di avvicinamento alle consultazioni amministrative.

Il Partito Democratico di Arezzo punta il dito contro la decisione delle recenti nomine delle società partecipate da parte della giunta uscente, accusandola di incoerenza con quanto affermato dal candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci nelle scorse settimane.La nota"Il sindaco.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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