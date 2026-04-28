Comunicato Stampa | Giro di nomine in Consiglio regionale del Veneto

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha proceduto a nuove nomine, eleggendo due membri in carica. La riunione si è svolta senza interruzioni e si è conclusa con l’approvazione delle nomine. La seduta ha coinvolto i vari rappresentanti presenti, che hanno votato a favore delle scelte fatte dall’assemblea. Le nomine riguardano due ruoli specifici all’interno dell’organismo regionale, con effetti immediati sulla composizione del Consiglio.

Il Consiglio regionale del Veneto, durante la seduta odierna, ha eletto Paolo Ghidoni e Luca Sandonà, su indicazione del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV) per conto della maggioranza, ed Ezio Framarin, su indicazione del capogruppo Giovanni Manildo (Partito Democratico) per conto della minoranza, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giro di nomine in Consiglio regionale del Veneto Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio regionale del Veneto la conferenza istituzionale ‘Armenia: quale futuro?'(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, è stata ospitata la conferenza istituzionale... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: COMUNICATO STAMPA 8a tappa del Giro d’Italia in arrivo a Fermo. Riunione in Prefettura; Preparativi per la tappa del Giro d'Italia e il Jova Summer Party; Lavori di asfaltatura per il Giro d'Italia; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 171. COMUNICATO STAMPA N. 45 Si è concluso il campionato di calcio di Prima Categoria, con lo spareggio promozione che ha visto il Comiso Calcio perdere la partita finale contro il San Gregorio col risultato di 4-1. L’assessore allo Sport Giovanni Assenza ha - facebook.com facebook Comunicato stampa - sentenza 1C_563/2025, 1C_566/2025, 1C_570/2025, 1C_580/2025, 1C_586/2025, 1C_609/2025 - Ricorsi tardivi: nessun annullamento della votazione sulla legge sull'Id-e in ragione di una donazione di Swisscom x.com