Noleggiavano a turisti imbarcazioni con motori manomessi | 5 natanti sequestrati e multe per 22.000 euro

Durante il fine settimana, i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato cinque imbarcazioni e comminato multe per un totale di 22.000 euro. I controlli sono stati effettuati sui natanti utilizzati per il noleggio, con l’obiettivo di verificare eventuali motori marini manomessi. Le operazioni sono state svolte dal servizio navale nelle zone di Salò e Iseo.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Salò e di Iseo hanno eseguito dedicati controlli finalizzati a verificare l’eventuale manomissione dei motori marini installati sui natanti utilizzati per attività di locazione. In particolare, le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale Lago di Garda e della Squadra Unità Navali di Iseo hanno verificato la conformità tecnica di 21 propulsori fuoribordo, installati su altrettanti natanti appartenenti a società di locazione, con potenza pari o inferiore a 40 CV. La legge consente di installare le descritte tipologie di motori marini per condurre il mezzo nautico senza l’obbligo di possedere la patente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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