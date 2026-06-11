A Cattolica, sono stati avviati procedimenti di riscossione forzata per circa 500.000 euro di multe non pagate. Circa 2.600 trasgressori riceveranno avvisi di recupero coattivo. L'importo delle multe potrebbe subire variazioni in base alle procedure di recupero e agli eventuali interessi applicati. La procedura mira a recuperare le somme dovute attraverso azioni legali e pignoramenti. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di esecuzione o sui dettagli specifici dei trasgressori.

? Punti chiave? In Breve Il Comune di Cattolica avvia il recupero forzoso di 500.000 euro in multe non pagate. Il Comune di Cattolica ha dato il via libera ufficiale all’operazione di recupero forzoso per riscuotere circa 500.000 euro derivanti da sanzioni stradali mai saldate. L’amministrazione ha deciso di agire contro i trasgressori che hanno ignorato i verbali, sperando che le violazioni cadessero in prescrizione. La misura colpisce oltre 2.600 ingiunzioni, con un particolare sulle infrazioni avvenute nel corso del 2024 e su quelle rimaste irrisolte tra il 2022 e il 2023. L’azione amministrativa non si limita alla semplice richiesta di pagamento, ma mira a colpire chi ha infranto il codice della strada con leggerezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattolica: riscossione forzata per 500.000 euro di multe non pagate

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