Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva di Inwit, riguardante il recesso del contratto di servizio da parte di Tim, previsto per il 2030. La decisione permette a Tim di procedere con il recesso senza ulteriori blocchi legali. Inwit aveva chiesto di sospendere l’atto, ma la richiesta è stata rigettata. La questione riguarda le torri di telefonia e il canone pagato da Tim per l’uso delle infrastrutture.

Tim vince il primo round del braccio di ferro con Inwit, la società delle torri a cui paga un canone per posizionare i propri ripetitori. Ieri Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Inwit, riguardo al recesso del contratto di servizio (detto Msa) da parte di Tim, previsto per il 2030. Il giudice non si è pronunciato nel merito della questione, ma ha respinto la necessità di interrompere la procedura con urgenza. Secondo quanto raccolto, il magistrato non avrebbe ravvisato i criteri dell'urgenza dal momento che Inwit non rischia di fallire nell'immediato essendo il recesso attivo dal 2030 e avendo la società distribuito dividendi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - No del tribunale a Inwit. Va a Tim il primo round

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