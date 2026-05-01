Golf Cameron Young il migliore nel primo round del Cadillac Championship

Nel primo round del Cadillac Championship, un torneo del PGA Tour con un montepremi di 20 milioni di dollari, il golfista Cameron Young si è posizionato in testa. La competizione si svolge a Miami, richiamando molti appassionati e professionisti del settore. La giornata ha visto numerosi colpi di rilievo e una forte tensione tra i partecipanti, che cercano di migliorare i loro punteggi nelle prossime fasi del torneo.

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al Cadillac Championship (montepremi 20 milioni di dollari), ricchissima manifestazione che si disputa nella splendida cornice di Miami. Al termine della prima tornata guida la classifica Cameron Young. L’americano strappa un ottimo -8 (64 colpi) bogey free e vanta una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori. Al secondo posto troviamo infatti con -7 gli statunitensi Alex Smalley e Jordan Spieth, seguiti con -6 dal canadese Nick Taylor. Classifica già ben allungata dopo la tornata d’esordio con in quinta posizione con il punteggio di -5 il colombiano Nico Echavarria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Cameron Young il migliore nel primo round del Cadillac Championship PGA TOUR Highlights | Round 1 | Cadillac Championship | 2026 Notizie correlate Golf, Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix OpenI golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gare dando il via al Phoenix Open (montepremi 9. Leggi anche: Golf, il The Players va a Cameron Young. Secondo titolo in carriera per l’americano Approfondimenti e contenuti Si parla di: Golf: il PGA Tour fa tappa a Miami con il Cadillac Championship. Golf, Cameron Young il migliore nel primo round del Cadillac ChampionshipI golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al Cadillac Championship (montepremi 20 milioni di ... oasport.it The Masters 2026, McIlroy spreca il vantaggio: Cameron Young lo aggancia, Scheffler risale nel moving dayNel moving day del Masters 2026 il torneo si riapre completamente. La notizia che scuote Augusta è il crollo del vantaggio di Rory McIlroy, che disperde i sei colpi accumulati fino a metà torneo e ... msn.com