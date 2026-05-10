La Casertana sfiora l' impresa ma il primo round del derby playoff va alla Salernitana

La Casertana perde il primo match dei playoff contro la Salernitana, in una partita molto tesa. Dopo essere stata sotto di tre gol e aver avuto poche occasioni per oltre un'ora, i padroni di casa sono riusciti a segnare due reti con Proia e Butic, avvicinando il risultato. La sfida di ritorno si giocherà mercoledì all'Arechi.

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La Casertana cade nel play off ad altissima tensione con la Salernitana. Falchetti sotto di tre gol e praticamente assenti per oltre un'ora, poi Proia e Butic la riaprono in vista del ritorno, in programma mercoledì all'Arechi. Al Pinto finisce 2-3. Pronti via e la Salernitana passa. All’11’.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casertana-Salernitana, il destino regala subito il derby: playoff ad alta tensioneIl sorteggio non ha lasciato spazio a mezze misure: sarà immediatamente derby campano tra Casertana e Salernitana nella fase nazionale dei playoff di... E' il giorno del derby: le probabili formazioni di Casertana-SalernitanaTutto esaurito allo stadio Pinto di Caserta e 50 tifosi granata (non residenti in provincia di Salerno) raggruppati nel settore ospiti: in questo... Argomenti più discussi: La Casertana sfiora l'impresa ma il primo round del derby playoff va alla Salernitana; Crotone, il pari non basta: contro la Casertana finisce il cammino playoff; News: Salernitana, sconfitta da umiliazione al Pinto: derby alla Casertana, terzo posto buttato; La Casertana batte l’Atalanta U23 e vola al turno successivo: 1-0 al Pinto |.