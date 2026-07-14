Un gruppo di persone ha bloccato l’ingresso di Casa Betania, un centro di assistenza della Caritas nel Rione Ferrovia, gridando “No al dormitorio, i veri poveri siamo noi”. La protesta si è svolta questa mattina, con alcuni manifestanti che si sono seduti davanti all’ingresso, impedendo l’accesso ai servizi offerti dal centro. Nessun intervento delle forze dell’ordine è stato segnalato.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama Casa Betania, un centro a servizio della Caritas Diocesiana nel cuore di Rione Ferrovia, nato esattamente un anno fa per offrire ascolto, supporto e accompagnamento a quanti vivono situazioni di disagio sociale, economico o relazionale, in un’area della città che da tempo manifesta bisogni profondi e spesso sommersi. Negli ultimi mesi la mission della struttura è tornata al centro dell’agenda politica, anche in luogo dei 60 posti letto di cui dispone e che potrebbe affinacarsi a pieno titolo alla Cittadella della carità per dare rifugio ai senzatetto. Ed è su questo punto che si è acceso un forte scontro... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “No al dormitorio, i veri poveri siamo noi”: protesta da Borgo Ferrovia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Borgo Ferrovia, la denuncia di Barbarisi: "Non siamo cittadini di serie B"Un residente di Borgo Ferrovia ha denunciato la condizione del quartiere, affermando che non dovrebbe essere considerato di serie B.

Irregolarità nell'uso della palestra di Borgo Ferrovia, la denuncia di "Siamo Avellino"Nella palestra di Borgo Ferrovia si sono riscontrate irregolarità nell’utilizzo, secondo quanto segnalato dall’associazione locale “Siamo Avellino”.

Si parla di: Borgo Ferrovia, confronto sul Dormitorio Caritas a Casa Betania.

Nui ra Ferrovia: la festa al Borgo dimentica i residenti e i problemi reali del quartiere. Un’occasione persaE' l'associazione Nui ra Ferrovia a levare con forza la voce Per tre giorni Borgo Ferrovia si è ritrovato al centro della città. Visitatori, luci, musica, brindisi, foto e sorrisi. La seconda edizi ... corriereirpinia.it

Dormitorio Caritas, confronto a Borgo FerroviaL’Associazione Nui ra’ Ferrovia apre il confronto sulla prossima apertura del Dormitorio della Caritas di Avellino nel centro di ascolto Casa Betania. Martedì 14 luglio alle 18, nella piazzetta an ... irpinia24.it