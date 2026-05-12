Irregolarità nell' uso della palestra di Borgo Ferrovia la denuncia di Siamo Avellino

Nella palestra di Borgo Ferrovia si sono riscontrate irregolarità nell’utilizzo, secondo quanto segnalato dall’associazione locale “Siamo Avellino”. La denuncia evidenzia comportamenti ritenuti scorretti e un atteggiamento che non rispetta le norme vigenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che hanno avviato le verifiche del caso. La palestra, frequentata da molti cittadini, resta al centro di attenzione per le possibili conseguenze delle irregolarità emerse.

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