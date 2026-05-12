Irregolarità nell' uso della palestra di Borgo Ferrovia la denuncia di Siamo Avellino
Nella palestra di Borgo Ferrovia si sono riscontrate irregolarità nell’utilizzo, secondo quanto segnalato dall’associazione locale “Siamo Avellino”. La denuncia evidenzia comportamenti ritenuti scorretti e un atteggiamento che non rispetta le norme vigenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che hanno avviato le verifiche del caso. La palestra, frequentata da molti cittadini, resta al centro di attenzione per le possibili conseguenze delle irregolarità emerse.
“Quanto accaduto con la palestra di Borgo Ferrovia è grave ed è il simbolo di un modo arrogante di intendere la cosa pubblica.”Accuse all'organizzazioneLo dichiara Luigi Mattiello, presidente dell’associazione “Siamo Avellino”, che denuncia il comportamento di Nello Pizza, del Partito Democratico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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