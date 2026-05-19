Borgo Ferrovia la denuncia di Barbarisi | Non siamo cittadini di serie B

Un residente di Borgo Ferrovia ha denunciato la condizione del quartiere, affermando che non dovrebbe essere considerato di serie B. Nella sua richiesta, chiede interventi urgenti, investimenti concreti e rispetto per la comunità locale. La questione riguarda l’attenzione delle autorità nei confronti di questa zona, che da tempo manifesta bisogni insoddisfatti. La denuncia sottolinea la necessità di un’attenzione immediata per migliorare le condizioni di vita dei cittadini residenti.

“Borgo Ferrovia non può continuare a essere considerato un quartiere di serie B. I cittadini chiedono interventi immediati, investimenti concreti e soprattutto rispetto. Servono spazi per i giovani, servizi sanitari, manutenzione costante, più sicurezza e attenzione reale verso chi vive ogni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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