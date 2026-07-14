Un'idea diffusa in Europa sostiene che un altro anno di guerra in Ucraina possa piegare la Russia e portare alla pace. Tuttavia, fonti ufficiali affermano che questa strategia non ha successo e che il conflitto si protrae senza risultati concreti. La discussione sulla durata del conflitto continua tra le parti coinvolte, mentre non ci sono indicazioni di una risoluzione imminente. La guerra, intanto, prosegue senza segnali di una fine rapida.

Un fantasma si aggira per l’Europa: l’idea che sia necessario un altro anno di guerra per “mettere in ginocchio” la Russia e costringerla alla pace. Lo evidenzia il piano di aiuti finanziari dell’Ue a Kyiv (90 miliardi) e la doppietta da 140 miliardi decisa dalla Nato per il 1926-27, accompagnata dal ripetuto appello dei vertici dell’Unione europea ad “aumentare la pressione” su Mosca. Non sono solo i cosiddetti Volonterosi (Francia, Germania, Gran Bretagna, quelli che al primo sentore di un possibile negoziato hanno lanciato l’idea di portare truppe europee in Ucraina: un modo sicuro per sabotare prospettive di pace) ad usare toni duri. Sono animati dal desiderio di dare una lezione a Mosca anche i Paesi Baltici e Nordici, per i quali ci sono antichi conti da pareggiare con l’autocrazia russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - No a un altro anno di guerra in Ucraina per ‘mettere in ginocchio la Russia’: Putin ha già perso

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L'Ucraina ha messo in ginocchio la Russia: Putin non può fermare quello che sta arrivando

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