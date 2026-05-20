Ucraina-Russia la guerra hi-tech di Kiev ha fermato Putin | l’analisi

Negli ultimi mesi, le forze di Kiev hanno adottato nuove strategie militari che hanno portato a un miglioramento tattico e tecnologico sul campo. Questi sviluppi hanno contribuito a mettere sotto pressione le forze russe, che si trovano in difficoltà e sono state bloccate nelle avanzate. La situazione si è evoluta in modo evidente, con le truppe di Mosca che incontrano ostacoli sempre più significativi. La dinamica del conflitto ha subito un cambiamento importante, influenzando gli equilibri tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – La Russia e Vladimir Putin in difficoltà, la guerra in Ucraina cambia volto. Le forze militari di Kiev e hanno guadagnato nelle ultime settimane un vantaggio tattico e tecnologico, i soldati di Mosca ormai da mesi sono bloccati. E' troppo presto per dire che la guerra ha raggiunto un punto di svolta, solo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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