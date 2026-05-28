Un documento circolato tra i vertici del Cremlino indica che la Russia avrebbe già perso un conflitto militare. La relazione evidenzia la necessità di comunicare questa realtà alla popolazione e alle autorità. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sulla provenienza del documento, né sul contesto del conflitto in questione. La diffusione di questo rapporto suggerisce una discussione interna sulle conseguenze e sui prossimi passi da intraprendere.

C’è un documento che circola ai piani alti del Cremlino, mette nero su bianco una verità difficile da accettare e che bisognerà far digerire a Vladimir Putin. Nove fogli PowerPoint per iniziare a vendere come una vittoria la fine della guerra in Ucraina, non perché lo sia davvero, ma perché in quelle stanze hanno capito che non lo è, né mai potrà esserlo senza riportare la Russia all’Unione Sovietica di Stalin. Il documento pubblicato da Dossier Center, il media che fa capo all’ex oligarca e dissidente Mikhail Khodorkovsky, sarebbe stato elaborato a febbraio nell’entourage di Sergej Kirienko, il più ascoltato consigliere dello zar, l’uomo che il New York Times ha definito «il tecnocrate che trasforma la spietata agenda di Vladimir Putin in azione». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Russia ha già perso, ora bisogna spiegarlo ai russi (e a Putin)

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La RUSSIA sta perdendo il SUO ORO (e Mosca trema)

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