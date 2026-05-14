Nel centro di Monza, il bar MisterTea ha chiuso le sue porte dopo dieci anni di attività. Situato vicino al Ponte dei Leoni, il locale era conosciuto per il suo bubble tea e altre bevande. La chiusura avviene in un periodo in cui si registra una riduzione delle aperture di nuovi locali e una diminuzione delle attività commerciali legate al settore dell’intrattenimento giovanile. Il locale rimarrà chiuso a partire dal weekend.

Dopo dieci anni di attività nel cuore di Monza ha chiuso MisterTea, il bar accanto al Ponte dei Leoni specializzato in bubble tea e molto altro. "Dai primi giorni di maggio - spiega la titolare Antonella Sinigaglia - non avrei avuto più dipendenti. Nel 2026 ho tentato di assumure 72 persone, venivano al lavoro un paio di settimane e poi mi comunicavano di non essere più disponbili per il fine settimana". Si scusano, ringraziano per l’opportunità di toccare con mano il lavoro e poi se ne vanno. Il bar aveva come target i ragazzi e quindi altrettanto giovane, 23 anni, era l’età media dei candidati. Poi c’è chi parte per un corso Erasmus, chi dice "ci devo pensare, mi prendo una pausa", chi cambia settore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luci spente nel cuore di Monza. Il bar chiude dopo dieci anni: "Il weekend è tabù per i giovani"

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