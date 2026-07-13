Samuel Chatto, nipote del sovrano britannico, ha proposto matrimonio alla sua compagna, Eleanor, con un anello di porcellana realizzato da lui. La notizia è stata condivisa sui social ufficiali della coppia, accompagnata da foto e commenti di felicità. Buckingham Palace ha confermato la notizia, che riguarda una relazione stabile di diversi anni. La coppia si prepara ora alle fasi successive dell’annuncio pubblico.

La lieta notizia, accolta con gioia da Buckingham Palace, è arrivata direttamente dagli account social ufficiali della coppia, unita da diverso tempo e pronta, dunque, a giurarsi amore eterno. Sebbene non si conoscano ancora i dettagli sulla data delle nozze, sicuramente sono noti quelli sull'anello con cui Sam si è proposto alla sua dolce metà, una scelta senza dubbio lontana dai classici standard della royal family di cui il promesso sposo fa parte. Dimenticate infatti preziosissimi gioielli con pietre rare, pregiate e lucentissime, e sì, scordate anche antichi monili appartenuti alla nonna di lui, la ribelle principessa Margaret, sorella della compianta regina Elisabetta II, da tramandare di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samuel Chatto, nipote di re Carlo III, ha chiesto la mano della sua Eleanor con un anello di porcellana fatto da lui

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