L'anello di fidanzamento di Zoë Kravitz | il diamante ricevuto da Harry Styles vale oltre 400mila euro

Recenti indiscrezioni rivelano che Harry Styles avrebbe regalato a Zoë Kravitz un anello di fidanzamento con un diamante dal valore superiore ai 400 mila euro. La coppia, secondo le fonti, sarebbe ufficialmente fidanzata, confermando così la loro relazione. L'anello, caratterizzato da un grande diamante, sarebbe stato mostrato in alcune immagini pubblicate sui social. La notizia ha suscitato l'attenzione di fan e media.

Harry Styles e Zoë Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati e a dimostrarlo è l'anello con l'enorme diamante che sfoggia all'anulare sinistro: com'è fatto il prezioso?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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