La Juventus ha deciso di interrompere gli investimenti da 40 milioni di euro per i nuovi acquisti e si sta concentrando su una strategia di mercato più sostenibile. La società preferisce puntare su talenti emergenti anziché su grandi acquisti, modificando così il proprio approccio alle operazioni di acquisto. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti politiche di investimento nel mercato dei giocatori. La decisione è stata discussa in un approfondimento di “Primo Tempo” su YouTube.

di Paolo Rossi Perché la Juventus potrebbe rinunciare ai grandi investimenti per costruire una squadra più sostenibile e ricca di talenti emergenti. La Juventus cambia prospettiva sul mercato? È questa la riflessione proposta da Paolo Rossi nel corso di “Primo Tempo”, format del canale YouTube di Juventus News 24. Commentando il mancato arrivo di Morten Hjulmand, passato all’Atletico Madrid per una cifra vicina ai 45 milioni di euro, Rossi ha delineato quella che, a suo giudizio, potrebbe essere la nuova linea strategica del club bianconero. Secondo Rossi, la Juventus difficilmente investirà 40 milioni di euro per un singolo acquisto nel corso di questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nessun instant team: la Juve ha cambiato strategia di mercato. Niente colpi da 40 milioni – VIDEO

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Mercato JuveIncredibile! Affare in Chiusura! 40Milioni

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