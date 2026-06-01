L'Inter ha raggiunto un accordo da 50 milioni di euro per acquistare un centrocampista di 21 anni, che era anche nel mirino della Juventus e del Napoli. La trattativa si è conclusa con il club nerazzurro, mentre le altre squadre coinvolte avevano mostrato interesse per il giocatore, che si sta affermando nel campionato nazionale. La firma è prevista nelle prossime settimane, con il trasferimento che dovrebbe essere ufficializzato a breve.

È il momento dei sogni, ma anche quello dei tanti nomi. Ne escono decine per ogni squadra, non tutti però si trasformano in vere trattative. Certo, quando il profilo è di quelli molto ‘chiacchierati’, qualche cosa di vero c’è. Mateus Fernandes è uno dei nomi che stanno circolando con maggiore insistenza tra le big italiane. Il centrocampista portoghese, reduce da una stagione complicata con il West Ham culminata con la retrocessione degli Hammers, potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. L’Inter si è inserita con decisione nella corsa al classe 2004 e nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per raccogliere informazioni sul giocatore e sui margini dell’operazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - L’Inter lo frega alla Juve, 50 milioni per il 21enne che piace anche al Napoli

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La verità sullerrore dei 50 milioni: cosa voleva dire davvero Spalletti

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