Samuel Chatto, nipote di un sovrano, ha proposto alla fidanzata un anello di fidanzamento in porcellana fatto da lui stesso, invece dei tradizionali diamanti o gioielli di famiglia. La richiesta di matrimonio è stata accompagnata da questa creazione artigianale, che si distingue per l’assenza di pietre preziose. La coppia si è fidanzata senza usare gli strumenti e i simboli tipici delle proposte formali della famiglia reale.

Samuel Chatto ha scelto un anello di fidanzamento molto diverso da quelli legati alla tradizione reale: niente diamanti preziosi o gioielli di famiglia, ma una creazione in porcellana realizzata personalmente da lui per chiedere la mano di Eleanor Ekserdjian. Figlio di Daniel Chatto e Lady Sarah Chatto, cugina di re Carlo III e figlia della principessa Margaret, Samuel appartiene alla famiglia reale britannica, ma ha sempre mantenuto un profilo lontano dai riflettori. La sua vita, infatti, è legata soprattutto all’arte: il 29enne è un ceramista professionista e proprio la sua passione è diventata il simbolo della sua proposta d’amore.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente diamanti né gioielli di famiglia: Samuel Chatto, il figlio della cugina di Re Carlo chiede la mano della fidanzata con un anello di porcellana fatto da lui stesso

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