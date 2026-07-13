Samuel Chatto ha proposto matrimonio a Eleanor con un anello di porcellana fatto da lui. La notizia è stata comunicata sui social ufficiali della coppia, confermando il loro fidanzamento. Buckingham Palace ha accolto la notizia con entusiasmo. La coppia è insieme da diverso tempo e si appresta a sposarsi.

La lieta notizia, accolta con gioia da Buckingham Palace, è arrivata direttamente dagli account social ufficiali della coppia, unita da diverso tempo e pronta, dunque, a giurarsi amore eterno. Sebbene non si conoscano ancora i dettagli sulla data delle nozze, sicuramente sono noti quelli sull'anello con cui Sam si è proposto alla sua dolce metà, una scelta senza dubbio lontana dai classici standard della royal family di cui il promesso sposo fa parte. Dimenticate infatti preziosissimi gioielli con pietre rare, pregiate e lucentissime, e sì, scordate anche antichi monili appartenuti alla nonna di lui, la ribelle principessa Margaret, sorella della compianta regina Elisabetta II, da tramandare di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samuel Chatto ha chiesto la mano della sua Eleanor con un anello di porcellana fatto da lui

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