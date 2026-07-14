Niente bluff al tavolo delle riforme Meloni sfida le opposizioni | No al voto segreto ognuno deve metterci la faccia

Notizia in breve

Alla Camera, il governo ha annunciato che non ci sarà voto segreto sulla legge elettorale. La premier ha affermato che ogni parlamentare deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Le opposizioni hanno reagito con veemenza, accusando la maggioranza di voler spingere verso un percorso autoritario. La discussione si è accesa, con le opposizioni che hanno protestato contro l’emendamento di Fratelli d’Italia, considerato un tentativo di limitare le preferenze.