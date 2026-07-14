Niente bluff al tavolo delle riforme Meloni sfida le opposizioni | No al voto segreto ognuno deve metterci la faccia
Alla Camera, il governo ha annunciato che non ci sarà voto segreto sulla legge elettorale. La premier ha affermato che ogni parlamentare deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Le opposizioni hanno reagito con veemenza, accusando la maggioranza di voler spingere verso un percorso autoritario. La discussione si è accesa, con le opposizioni che hanno protestato contro l’emendamento di Fratelli d’Italia, considerato un tentativo di limitare le preferenze.
Legge elettorale, c’è aria di tempesta alla Camera con le opposizioni sulle barricate che urlano alla deriva autoritaria e si scagliano contro le preferenze, contenute in una emendamento di Fratelli d’Italia. Poco prima del voto scende in campo la premier Giorgia Meloni che chiede a tutti di giocare a carte scoperte. Niente bluff. “Oggi pomeriggio si voterà l’emendamento, proposto da Fratelli d’Italia e condiviso dai partiti della maggioranza, per introdurre le preferenze nella legge elettorale, come in molti, anche tra le opposizioni, hanno chiesto. A questo punto – sottolinea la premier – credo sia doverosa un’operazione verità. Per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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