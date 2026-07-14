nido e mensa non pagati condannato dal tribunale

Un uomo è stato condannato in tribunale per aver omesso il pagamento di sette anni di rette di asilo nido e mensa scolastica, accumulando un debito superiore ai 10.000 euro. Dopo aver presentato ricorso, la sentenza definitiva ha riconosciuto la validità del credito del Comune. La cartella esattoriale è stata emessa e il procedimento si è concluso con la condanna.

Sette anni di rette di asilo nido e mensa scolastica mai versate, un credito superiore ai 10mila euro, la cartella esattoriale, il ricorso in tribunale e infine la sentenza che dà ragione al Comune. È questa la vicenda che emerge da una recente determina dirigenziale, un atto solo apparentemente burocratico che in realtà ricostruisce una lunga storia di recupero crediti iniziata molti anni fa. L’ultimo provvedimento, approvato il 9 luglio, riguarda infatti soltanto il pagamento di 208,75 euro per l’imposta di registro della sentenza emessa dal Giudice di pace. Ma dietro quella cifra si cela un contenzioso nato dalle rette scolastiche rimaste insolute per un lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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