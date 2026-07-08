Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato a 11 anni di carcere un uomo di 64 anni, accusato di aver commesso abusi sessuali aggravati sulle proprie due figlie minorenni, entrambe sotto i dieci anni al momento dei fatti. La sentenza è stata emessa dopo il processo, nel quale sono stati valutati gli elementi a carico dell’imputato. La condanna riguarda le violenze commesse in un periodo antecedente alla maggiore età delle vittime.

Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato a 11 anni di reclusione un uomo di 64 anni imputato di violenza sessuale aggravata nei confronti delle due figlie, che all'epoca dei fatti erano minorenni e non avevano ancora compiuto dieci anni. Secondo la ricostruzione dell'accusa, gli abusi sarebbero stati commessi tra il 2005 e il 2007 all'interno dell'abitazione familiare e in altri luoghi. La Procura aveva contestato all'imputato ripetuti episodi di violenza ai danni delle due bambine. Prescritti alcuni episodi contestati Nel procedimento era imputata anche la madre delle minori, accusata di non avere impedito gli abusi, ma la sua posizione si è estinta a seguito del decesso avvenuto durante il dibattimento. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Abusi sulle figlie minorenni, condannato a 11 anni dal Tribunale di Caltanissetta

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NON DIFESE LE FIGLIE DA ABUSI, CONDANNATO A 11 ANNI

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