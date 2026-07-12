L’ultima mensa interna del nido comunale Romero chiude, con la gestione che verrà esternalizzata. La decisione è stata presa dalla giunta, che ha anche annunciato un ridimensionamento del nido da 60 a 40 posti, a partire dal prossimo anno. La chiusura riguarda il servizio di ristorazione che, fino a ora, era gestito direttamente dal nido stesso. La decisione coinvolge l’ultimo dei servizi di ristorazione interna ancora attivi nel sistema comunale.

La giunta Fiordelmondo ha deciso di esternalizzare anche l’ultima mensa interna nell’unico nido comunale rimasto a gestione diretta: il Romero (dal prossimo anno ridimensionato: da 60 a 40 posti). La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi ai genitori che erano soddisfatti del valore aggiunto della cuoca a disposizione dei loro piccoli, specie nella fase dello svezzamento e dei primi approcci con il cibo solido. "La mensa - spiegano dal Comune - sarà esternalizzata per uniformare l’offerta a tutte le realtà educative del territorio ma non perderà bambini, ne hanno 41 sia il Romero che il nuovo polo 0-6 al Verziere. L’imminente apertura del Polo comporterà il trasferimento della scuola dell’Infanzia Santa Maria del Piano e l’istituzione di un nuovo nido comunale, che opereranno in un’ottica di continuità educativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude l’ultima mensa interna: stop a quella del nido Romero

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