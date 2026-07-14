In allenamento, il tecnico utilizza un modulo senza schema fisso, con libertà sulla trequarti, e pone particolare attenzione al possesso palla e alle riaggressioni. La squadra si muove in modo fluido, con giocatori liberi di muoversi e adattarsi alle situazioni di gioco. Pirlo invita i calciatori a sviluppare fantasia e creatività, privilegiando il possesso e la capacità di ripartire rapidamente.

Fantasia al potere in campo, creatività come principio cardine pure in panchina. Andrea Pirlo è il candidato numero uno per guidare il nuovo corso della Nazionale su indicazione di Paolo Maldini e Leonardo, che gli riconoscono soprattutto conoscenza profonda dell'ambiente azzurro, coraggio, idee e spirito. L'ex centrocampista di Milan e Juve ha iniziato la sua seconda vita in panchina molto precocemente, appena 4 anni dopo il ritiro e subito con una missione complicatissima: ereditare da Maurizio Sarri la Juve reduce dalla irripetibile serie dei 9 scudetti consecutivi. Nonostante la vittorie di Coppa Italia e Supercoppa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nessun modulo fisso, libertà sulla trequarti, possesso e riaggressione: Pirlo allena così

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