Un uomo sudanese di Belfast ha ottenuto il permesso di soggiorno in modo rapido, attraverso un modulo e senza colloquio. La procedura “fast-track” è stata seguita senza ulteriori verifiche. Le polemiche sull’attacco di Belfast continuano a suscitare domande sulla trasparenza e l’efficacia delle procedure di rilascio dei permessi. Nessuna informazione ufficiale sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione.

Le polemiche sull’attacco di Belfast non si placano e queste sono le ore delle domande. Scemata l’indignazione del momento, gli inglesi si chiedono come sia arrivato nel loro Paese Hadi Alodid e come abbia fatto a ottenere un p ermesso di soggiorno illimitato (con tutti i benefici del caso) della durata di 5 anni. Questo ha generato molte polemiche e ripreso vecchi temi legati alle politiche migratorie fin troppo lasche di Rishi Sunak. In base alle notizie finora note, la prima comparsa ufficiale dell’uomo è a Parigi tra il 2022 e il 2023, da lì è arrivato a Dublino ma non è chiaro come, visto che i barconi non coprono la tratta tra le coste francesi e l’Irlanda. Inoltre, se fosse arrivato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un modulo e nessun colloquio, così il sudanese di Belfast ha ottenuto il permesso di soggiorno “fast-track”

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